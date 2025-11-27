El Gobernador firmó un acuerdo para que jóvenes cineastas del Norte Argentino puedan ser parte de los festivales de San Sebastián y de Málaga

El concurso contará con el seguimiento de las autoridades de la provincia de Santiago el Estero, mientras que la Academia Nacional de Cine de Argentina tendrá a cargo la curaduría.

El gobernador Gerardo Zamora firmó este jueves en la ciudad de Buenos Aires un acuerdo con los representantes del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y del Festival de Cine de Málaga para llevar adelante durante el año 2026 un concurso audiovisual de cine con los niños y jóvenes del Norte Argentino.

Por el Festival de San Sebastián rubricó el acuerdo su director, José Luis Rebordinos, y mientras que por el Festival de Málaga lo hizo Juan Antonio Vigar.

El concurso contará con la participación y seguimiento de las autoridades de la provincia de Santiago el Estero, mientras que la Academia Nacional de Cine de Argentina tendrá a cargo la curaduría.

El certamen audiovisual contempla cuatro ganadores, quienes recibirán como premio la valiosa oportunidad de participar en los Festivales de Málaga y San Sebastián, en un intercambio de ideas y experiencias a desarrollar con exponentes de todo el mundo.

También quedan establecidos los mecanismos para que ambas partes hagan posible que los representantes del Norte Argentino puedan ser parte de este intercambio cultural, con el objetivo de abrir también las puertas de estos festivales a más jóvenes del interior del país.