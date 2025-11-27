Ingresar
Policiales

Quimilí: un chofer quedó atrapado tras violento vuelco de un camión batea

El transporte realizaba la descarga de piedras y terminó volcándose hacia un lateral. El conductor pudo ser rescatado con lesiones leves.

Hoy 21:16
Vuelco camión

Alrededor de las 20 horas de este se produjo un particular accidente en el Barrio Luján de la ciudad de Quimilí, donde un camión con batea volcó mientras realizaba la descarga de piedras, quedando el chofer atrapado dentro de la cabina.

De inmediato se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios para proceder al rescate, y los mismos llegaron arduamente al lugar con dos dotaciones.

Cabe destacar que la rápida intervención de los vecinos, permitió que la víctima pueda ser retirada, presentando solo lesiones leves.

Afortunadamente, a pesar de la violencia del impacto, no se registraron más personas afectadas.

Por otro lado, hasta que los servicios de emergencias trabajaron en el lugar, rescatando al chófer y procediendo al levantamiento del camión, el tránsito permaneció cortado.

