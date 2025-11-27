La Banda alcanzó el aumento del 100% bonificable y remunerativo en el sueldo básico de todos sus trabajadores

Las reuniones de la Mesa de Diálogo se efectuaron meses atrás, donde también estuvieron presentes integrantes del equipo técnico de economía del municipio y representantes de gremiales.

Hoy 23:25

El intendente Ing. Roger E. Nediani en las reuniones pasadas con autoridades y representantes de los gremios que nuclean a los empleados municipales de la ciudad de La Banda, había acordado un aumento progresivo y escalonado llegando así al 100% en blanco para los trabajadores en las diferentes categorías.

Las reuniones de la Mesa de Diálogo se efectuaron meses atrás en el Salón de Acuerdos del palacio municipal, donde también estuvieron presentes integrantes del equipo técnico de economía del municipio y representantes de UPCN, SIMUBA, SUOEM y ATE.

Encuentro donde primó el diálogo y la predisposición, del intendente Nediani anunciando un aumento escalonado hasta llegar al 100% bonificable y remunerativo en el sueldo básico de los trabajadores.

En este sentido, el intendente Ing. Roger E. Nediani, expresó: "Tuvimos importantes reuniones con las diferentes autoridades de los gremios que agrupan a los empleados y empleadas municipales. Representantes de UPCN, SUOEM, SIMUBA y ATE".

"Recordar que la Mesa de Diálogo quedó conformada en el mes de febrero de este año, habida cuenta de que el Gobierno de la Provincia había anunciado aumentos en los sueldos básicos, y en ese sentido, nosotros en La Banda trabajamos en forma permanente, para hoy finalmente poder alcanzar el 100% de aumento en todos nuestros empleados y empleadas".

"El día de hoy, con el sueldo del mes de noviembre, todos los empleados fueron beneficiados con el aumento del 100% bonificable y remunerativo. Desde el municipio se logró con mucho esfuerzo, pese a las dificultades económicas, cumplir con lo pactado. No ha sido sencillo poder llegar a este punto, pero cumplimos con el aumento que merece cada empleado y empleada municipal".

"Recordar también, que nos adherimos al bono que el Gobierno de la Provincia está otorgando a cada uno de los empleados provinciales. Todas las reuniones con los representantes de los diferentes gremios fueron muy fructíferas y por último comentar y llevar tranquilidad a todos los empleados con el fin de despejar cualquier duda o información errónea, que la Mesa de Diálogo ha quedado abierta de forma permanente para seguir reuniéndose en busca de más mejoras para los trabajadores".