Milly Alcock encabeza el rodaje de "Thumb", irreverente comedia negra de Daina Oniunas-Pusic

La actriz australiana continúa ampliando su presencia en cine y televisión con un proyecto que la sitúa en el centro de una historia peculiar, mientras aguarda el estreno de “Supergirl: Woman of Tomorrow” en 2026.

Hoy 07:47

El rodaje de “Thumb” ya está en marcha y tiene como figura central a Milly Alcock, quien encabeza el elenco de esta comedia negra. En la película, Alcock interpreta a una joven solitaria que recibe por error un pulgar amputado por correo y se propone devolverlo a su dueño, eje principal de la trama escrita por César Vitale.

La dirección está a cargo de Daina Oniunas-Pusic, que vuelve a trabajar en un largometraje tras “Tuesday”, estrenada recientemente. El reparto que acompaña a Alcock incluye a Awkwafina, Kate McKinnon, Sofía Vergara, Stavros Halkias, Hannibal Buress y Michael Zegen.

“Thumb” es producida por Weed Road Pictures (Akiva Goldsman y Greg Lessans) y Bluestone Entertainment (Richard, Brooke y Annie Saperstein, junto a Beau Turpin). Por el momento, la película no cuenta con distribuidora confirmada.

Alcock, conocida por sus trabajos en “Upright” y “La casa del dragón”, tiene además pendiente el estreno de “Supergirl: Woman of Tomorrow”, previsto para junio de 2026.