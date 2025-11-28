Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó último en la única práctica libre del GP de Qatar

El piloto argentino terminó 20º durante el ensayo de este viernes. El mejor tiempo fue para Oscar Piastri.

Hoy 11:49

La Fórmula 1 abrió la actividad del Gran Premio de Qatar con su única sesión de entrenamientos —debido al formato Sprint del fin de semana— y Franco Colapinto vivió un inicio cuesta arriba. El argentino finalizó 20° en el Circuito Internacional de Lusail tras sufrir una salida de pista que lo obligó a abandonar la tanda de manera anticipada, en un contexto de calendario apretado y margen mínimo para errores en esta 23° carrera de la temporada 2025, dominada hasta aquí por Lando Norris.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto albiceleste registró una mejor vuelta de 1:23.529 utilizando neumáticos duros, pero cuando intentaba mejorar sus tiempos con la goma blanda perdió el control, se despistó y debió volver a boxes. Minutos más tarde, desde el equipo Alpine le informaron que su auto tenía daños y no pudo regresar a pista para completar un giro rápido. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco tuvo un viernes sencillo: terminó 18° con un tiempo de 1:22.424.

En la lucha de adelante, el más veloz fue Oscar Piastri con un registro de 1:20.929, escoltado por su compañero Lando Norris (1:20.982). La sorpresa de la sesión la dio Fernando Alonso, que se ubicó tercero con el Aston Martin gracias a un sólido 1:21.310. Max Verstappen, uno de los candidatos al título, completó la tanda en la sexta posición con 1:21.504.

El desafío de Lusail: datos del circuito

El Circuito Internacional de Lusail, situado en las afueras de Doha, fue construido originalmente para recibir al MotoGP, categoría que inauguró su trazado en 2004. La pista llegó a la Fórmula 1 en 2021 y, tras su buena recepción, firmó en 2023 un contrato que garantiza su presencia en el calendario hasta 2033.

Longitud: 5.419 km

5.419 km Vueltas: 57

57 Distancia total de carrera: 308.611 km

308.611 km Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris, 2024)

Con la clasificación Sprint por delante y poco tiempo para recuperar sensaciones, Franco Colapinto necesitará una rápida adaptación para revertir un arranque complicado en un fin de semana donde cada vuelta cuenta.