Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación a la Sprint del GP de Qatar

El piloto argentino volvió a quedar en el puesto 20 cerrando un viernes negativo.

Hoy 15:18

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una jornada complicada en el Gran Premio de Qatar, donde clasificó 20° para la carrera Sprint tras una magra prestación del Alpine A525 en el siempre exigente trazado de Losail. Sin ritmo y sin mejoras significativas, el joven albiceleste volverá a partir desde el fondo de la grilla.

La sesión clasificatoria resultó cuesta arriba desde el comienzo para Colapinto, que en su séptimo y último intento marcó un registro de 1m22s364 con neumáticos medios nuevos. A pesar del esfuerzo, el rendimiento del monoplaza no le permitió acercarse a los tiempos de mitad de tabla y quedó relegado al último lugar.

El panorama no fue mejor para su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que tampoco logró progresar con el Alpine y se ubicó apenas un puesto por delante de Colapinto, con una diferencia de 252 milésimas. La performance de ambos autos dejó en evidencia el débil andar del equipo de Enstone en esta tanda clave.

De no surgir penalizaciones que modifiquen la grilla, Alpine largará con sus dos autos desde el fondo en la Sprint de este sábado, en un fin de semana que, hasta ahora, se muestra adverso para la escudería y especialmente para Colapinto, que busca recuperar terreno en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

