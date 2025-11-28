Ingresar
En vivo: Franco Colapinto corre la práctica libre y la clasificación Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Arranca la actividad en la penúltima carrera de la temporada y el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos.

Hoy 11:48
Franco Colapinto Fórmula 1

El Gran Premio de Qatar pondrá en marcha su actividad este viernes, y allí estará nuevamente el argentino Franco Colapinto, listo para afrontar uno de los fines de semana más particulares de la temporada: solo una práctica libre y el regreso de la carrera Sprint.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LA COMPETENCIA EN VIVO

El formato especial eleva la exigencia para los pilotos y también incrementa las oportunidades de sumar puntos. Colapinto lo sabe y lo dejó en claro antes de salir a la pista. Tras el accidente en la largada de Las Vegas, Alpine reparó por completo el auto, lo que alimenta el optimismo de sus seguidores.

Lo intentaremos. Cada fin de semana buscamos sumar puntos, pero está siendo complicado. En las últimas carreras el auto se mostró mejor y más fuerte, eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunos circuitos, aunque últimamente tuve más dificultades. Creemos que hay razones claras para eso y ojalá aquí volvamos a ser más fuertes”, señaló el piloto argentino.

A ese desafío se suma una condición particular: Pirelli estableció que ningún neumático podrá superar las 25 vueltas, lo que obliga a realizar dos paradas en las 52 vueltas del GP. Este cambio podría favorecer a Alpine, una escudería que suele padecer la degradación de los compuestos, especialmente en circuitos calurosos como Lusail.

Con expectativas renovadas y la chance concreta de entrar en zona de puntos en dos oportunidades —Sprint y carrera—, Colapinto inicia un fin de semana clave en el cierre del campeonato.

Cronograma del GP de Qatar (hora argentina)

Viernes 28 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 10:30 a 11:30
  • Clasificación Sprint: 14:30 a 15:14

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00 a 12:00
  • Clasificación: 15:00 a 16:00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13:00

Dónde ver a Franco Colapinto

Toda la actividad del GP de Qatar podrá seguirse por ESPN, Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

