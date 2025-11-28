Tevez evitó la polémica con Riquelme y volvió a expresar su deseo de dirigir a Boca

El Apache volvió a referise a su futuro como entrenador y habló de la gestión de Román.

Hoy 09:43

Carlos Tevez volvió a referirse a su futuro como entrenador y reafirmó que “uno siempre sueña con dirigir a Boca”, días después de su emotiva visita a La Bombonera como DT de Talleres, donde fue ovacionado por los hinchas y recibió un reconocimiento de la dirigencia. El ídolo xeneize, sin embargo, evitó entrar en polémicas y aclaró que no es “ni pro ni contra” de la actual conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con ElTrece, Tevez destacó que su regreso al estadio donde construyó gran parte de su carrera le volvió a despertar sensaciones fuertes. Con más calma y lejos de la euforia del partido, explicó que mantiene intacto su anhelo de dirigir al Xeneize, aunque remarcó que ese paso debe darse “en el momento justo”.

“No tenés que buscarlo ni esperarlo. Son situaciones que llegan cuando estás en tu mejor versión”, sostuvo el Apache, quien prefirió mantenerse al margen de cualquier lectura política dentro del club. “Siempre que acoto algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar”, señaló.

El análisis de Tevez sobre la gestión de Riquelme

A diferencia de declaraciones fuertes que había realizado en 2024, Tevez adoptó un tono más conciliador al referirse al presidente de Boca. “Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal”, expresó, evitando cualquier tipo de confrontación.

El exdelantero también habló sobre su vínculo personal con la dirigencia y aseguró que no tiene un posicionamiento definido. “No soy ni pro ni contra de una dirigencia. Conmigo se han portado bien, pero no tengo relación”, afirmó, marcando distancia sin generar un nuevo conflicto mediático.

Con esta postura, Tevez parece buscar un equilibrio entre su deseo de entrenar a Boca en algún momento y la intención de no avivar tensiones con la actual conducción. Mientras tanto, continúa su camino en Talleres, aunque el sueño xeneize sigue latente.