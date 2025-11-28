Verón rompió el silencio y calentó la previa del choque ante Central Córdoba: “Es un partido complicadísimo”

El presidente de Estudiantes, rival del Ferro este sábado por los cuartos de final del Clausura, habló tras la sanción de la AFA a su club.

Hoy 10:40

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, habló por primera vez tras el fuerte conflicto que mantiene con la AFA por el título retroactivo que la entidad le otorgó a Rosario Central. El dirigente remarcó que no tiene aspiraciones políticas dentro del organismo y lanzó una advertencia contundente: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”.

El malestar se generó luego de que Estudiantes emitiera un comunicado institucional cuestionando la decisión de otorgarle una estrella al “Canalla” por haber sido el equipo con más puntos del año.

Por pedido de Verón, el plantel pincharrata decidió darle la espalda a los jugadores de Central en el pasillo de honor del domingo pasado, una acción que derivó en sanciones: seis meses de suspensión para el presidente y castigos para los futbolistas involucrados.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Verón aseguró que la sanción responde directamente al comunicado del club. Negó que la estrella de Central haya sido votada por Comisión Directiva de AFA y detalló que solo se había propuesto “un reconocimiento”, algo muy distinto a otorgar un título oficial.

Además, reveló que la aparición sorpresiva de directivos y jugadores de Rosario Central para recibir el trofeo “ya estaba armada”, lo que aumentó su malestar.

Verón expresó su preocupación por posibles represalias:

“Vamos a estar atentos… Estas cosas pueden terminar en un descenso, en malos arbitrajes, es algo a lo que estamos acostumbrados”, agregó.

El presidente sostuvo que la desconfianza en los arbitrajes es generalizada y que la incertidumbre por el VAR es constante.

“Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR. Ahí se resuelve todo”, lamentó.

En el plano político, Verón fue categórico: “Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA. No me interesa”.

Aseguró que su preocupación está en mejorar el fútbol desde lo deportivo y lo social: más recursos, mejores campeonatos y la posibilidad de que la gente pueda ir de local y visitante.

También cuestionó la falta de debate interno: “¿Quién se opuso hasta hoy? Dejé de ir porque las discusiones son otras. Todo va camino a donde quieren llevar el fútbol”.

Sobre la posibilidad de que los clubes adopten el formato de Sociedades Anónimas Deportivas, Verón descartó esa opción para el Pincha. Recordó la experiencia fallida con Foster Gillet y aseguró que Estudiantes no seguirá ese camino:

“¿Qué hacemos con los más de 20 deportes que tenemos? Los clubes no pueden vivir solo de vender jugadores”, advirtió.

El partido ante Central Córdoba

De cara al duelo de este sábado ante Central Córdoba, Verón expresó cierta preocupación: “Está complicado mañana…, digo porque es un muy buen equipo”, soltó entre risas.

Y cerró con una frase que volvió a apuntar a los arbitrajes:

“No miré las designaciones. Sabés cómo te bajan la mística… en un segundo te la bajan”.