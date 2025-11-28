Silva Neder: “Desde el 10 de diciembre seguiremos impulsando crecimiento con unidad y diálogo”

El vicegobernador, en representación del gobernador Gerardo Zamora, encabezó los actos por el aniversario de Averías, donde se inauguraron obras clave y se realizó la 1° Muestra Caprina y Ovina.

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, encabezó esta mañana los festejos por el 133° aniversario fundacional de la localidad de Averías, dónde quedaron inauguradas obras públicas y la 1° Muestra Caprina y Ovina de esta localidad del departamento Taboada.

En el acto oficial, dónde el Vicegobernador estuvo acompañado por el comisionado anfitrión José Mialich y que por inclemencias climáticas se desarrolló íntegramente en el edificio de la Escuela N° 732, se anunció que quedaron inauguradas las siguientes obras: Camping Municipal "Virgen de Itatí";

25 km de ripio que benefician a vecinos y productores de los Parajes de Campo Toledo y Lote 19; ampliación de planta de osmosis inversa con distribución de grifos comunitarios hacia el sector sur de la Ruta N 21 e iuminación de la Plaza Héroes de Malvinas.

Además, la comisión municipal entregó a sus beneficiarios 28 lotes que serán destinados a viviendas.

En su discurso, Silva Neder transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora y del gobernador electo, Elías Suárez, ratificando que seguirá el trabajo mancomunado entre la provincia y los municipios, subrayando la importancia de cada obra inaugurada para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños.

Puntualizó: "El objetivo primordial del Gobierno que asumiremos el 10 de diciembre será buscar que todos los pueblos de los 27 departamentos puedan crecer y desarrollarse, manteniendo siempre la unidad y el diálogo.

Este es el norte que ha guiado las gestiones de Gerardo Zamora y es el mismo rumbo que, junto a Elías Miguel Suárez, seguiremos dando a este proyecto político puesto en la gestión pública. Nuestra bandera es la del Estado presente, haciendo la obra pública, acompañando y ayudando a cristalizar sueños".

Agregó: "También nos enorgullece haber superado el mínimo legal constitucional de inversión en educación, llegando este año al 40% del presupuesto invertido en asegurar el servicio educativo. Esto ha permitido desarrollar el calendario escolar sin perder un solo día de clases, gracias al compromiso de docentes y padres, convencidos de que solo con educación se logra el progreso".

Por su parte, el comisionado Mialich destacó el crecimiento de Averías y agradeció el apoyo del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora a su gestión, cerrando su mensaje con el tradicional "Feliz Cumpleaños".

Estuvieron presentes: secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputada provincial, Marcela Soria; intendente de Añatuya, Dr. Julio Castro (Añatuya); comisionado municipal de Tomás Young y comisionada electa, Bernardo Álvarez y Elda Madlun, respectivamente; comisionadomde Tacañitas Hugo Anriquez; Dra. Claudia Mialich; entre otras autoridades.

Hubo entrega de reconocimientos a vecinos, productores y a entidades deportivas, entre otras.