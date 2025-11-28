Colapinto fue tajante con Alpine tras otra clasificación para el olvido: “El auto no te hace disfrutar de manejar”

El argentino terminó último en la qualy del GP de Catar y expuso sin filtros los problemas estructurales del monoplaza francés, que sigue sin darle estabilidad, grip ni resultados.

Hoy 20:35

Franco Colapinto volvió a atravesar un viernes durísimo en la Fórmula 1 y no se guardó nada después de finalizar último en la clasificación del Gran Premio de Qatar, incluso por detrás de su compañero Pierre Gasly. El piloto argentino describió un panorama inquietante en Alpine, donde el auto continúa mostrando falencias graves en casi todas las áreas de rendimiento.

“Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”, reconoció Colapinto, dejando en claro que el monoplaza no le permite siquiera sentirse competitivo. Aún sin sumar puntos en la temporada, Franco remarcó que, más allá de los resultados, la experiencia arriba del auto se volvió frustrante.

El argentino amplió su análisis y detalló el déficit global del A524: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”. Su preocupación coincide con la de Gasly, quien también quedó muy por debajo de lo esperado.

Entre los puntos más críticos, Colapinto reveló un problema que complicó todo desde la FP1: “Rompimos mucho el piso porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno viejo que tiene menos carga”. Ese detalle técnico terminó condicionando todo el fin de semana en un circuito donde la estabilidad aerodinámica es clave.

Para cerrar, el pilarense de 22 años se mantuvo firme pero realista sobre lo que tiene entre manos: “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.

Del otro lado del box, Pierre Gasly también expresó su frustración y confesó estar “un poco decepcionado” con su última vuelta: “Fue muy rudo. Deberíamos estar en el puesto 16 o 15”, aseguró. Un reflejo más del delicadísimo presente de Alpine, que atraviesa uno de los fines de semana más complejos de toda la temporada.