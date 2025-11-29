“Detener inmediatamente los vuelos”: Airbus detectó una preocupante vulnerabilidad informática en sus aviones A320

Según informó la empresa europea, la radiación solar daña los aparatos de esas naves, las más vendidas del mundo.

Hoy 05:52

El fabricante aeronáutico europeo Airbus instó este viernes a “detener inmediatamente los vuelos” de cerca de 6000 aviones de la familia A320 para aplicar con urgencia una actualización de su sistema de control de vuelo, luego de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

La medida preventiva fue adoptada tras un incidente técnico ocurrido a fines de octubre en una aeronave en Estados Unidos, que “reveló que una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo”, según explicó la empresa en un comunicado enviado a sus clientes. La alteración en los datos digitales podría afectar funciones críticas del sistema de pilotaje automático.

Ante la gravedad del hallazgo, Airbus notificó a todas las aerolíneas que utilizan ese software y les recomendó suspender de manera inmediata las operaciones de los aviones afectados hasta completar la actualización. “Reconocemos que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos a nuestros clientes y pasajeros. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y trabajaremos estrechamente con los operadores para resolver el problema, priorizando la seguridad como nuestro objetivo absoluto”, indicó la compañía.

De acuerdo con una fuente cercana al proceso técnico, en la mayoría de los casos la corrección se realizará sustituyendo el programa por una versión anterior estable, lo que demandará apenas algunas horas por aeronave. Sin embargo, unas 1000 unidades requerirán además el reemplazo de componentes electrónicos físicos, una tarea que podría extenderse durante varias semanas y mantener inactiva buena parte de esas naves.

El sistema afectado es conocido como ELAC (Elevator and Aileron Computer), el computador encargado de controlar los elevadores y alerones, dos superficies aerodinámicas clave para la maniobrabilidad de la aeronave, especialmente en situaciones de cambio de altitud o rumbo.

Las primeras consecuencias comenzaron a sentirse en varias de las grandes aerolíneas internacionales. Air France informó que este viernes canceló 35 vuelos y que continúa evaluando el impacto para el fin de semana. “Los pasajeros afectados están siendo notificados individualmente por mensaje de texto y correo electrónico”, señaló un vocero.

La colombiana Avianca también advirtió sobre afectaciones “significativas” en sus operaciones, dado que la actualización alcanza a más del 70% de su flota, mayoritariamente compuesta por modelos A320. Como consecuencia, suspendió temporalmente la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

Por su parte, Aeronáutica Civil de Colombia dispuso el viernes la inmovilización de las aeronaves A320 tras una notificación global del fabricante mundial Airbus sobre una actualización “urgente de software” para una gran parte de esa flota de aviones.

En un comunicado la entidad informó que la medida es de carácter “preventiva y obligatoria”, por lo que, desde el sábado 29 de noviembre, a las 19, las aeronaves involucradas “deberán permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento”, mientras se completan los trabajos técnicos requeridos por el fabricante. No se indicó de inmediato el número de aeronaves que abarcará la medida.

Indicó que supervisará el cumplimiento “riguroso y expedito” de las modificaciones solicitadas por Airbus, con las que se busca precautelar “la seguridad de los pasajeros y de la aviación”.

En Estados Unidos, American Airlines anticipó “algunos retrasos” relacionados con los trabajos técnicos, aunque estimó que la actualización en sus aproximadamente 340 aeronaves se completará durante el fin de semana.

El origen del problema se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 perteneciente a JetBlue sufrió una pérdida de control durante un vuelo que cubría la ruta entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos). En plena fase de crucero, la aeronave descendió de manera abrupta sin que mediara una orden de los pilotos. El episodio obligó a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según reportaron los bomberos locales.

Desde el sector aeronáutico explicaron que el fenómeno estaría asociado a tormentas solares capaces de alterar el funcionamiento de ciertos sistemas electrónicos sensibles, especialmente aquellos que dependen de señales digitales de alta precisión, como los vinculados a navegación, control de vuelo y comunicaciones.

El Airbus A320, que entró en servicio comercial en 1988, es el avión de pasillo único más vendido del mundo. A fines de septiembre, el fabricante había entregado un total de 12.257 unidades (incluidas versiones ejecutivas y privadas), superando por estrecho margen al Boeing 737, del que se habían entregado 12.254 ejemplares desde su lanzamiento en 1968.

En la Argentina, la situación no tendrá impacto directo en el transporte aéreo comercial. Aerolíneas Argentinas no opera actualmente aeronaves de la familia A320 dentro de sus flotas, por lo que no se prevén cancelaciones ni reprogramaciones de vuelos por este motivo en rutas domésticas ni internacionales desde el país.