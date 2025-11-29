Tras los destrozos por un temporal, Córdoba cierra todos los polideportivos e inicia una severa investigación

La disposición de la vecina Provincia alcanza a los construidos años atrás, los recientemente inaugurados y los que están en construcción, luego de que se derrumbara uno en Miramar de Ansenuza por el temporal.

Hoy 06:32

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dispuso el viernes el cierre total de todos los polideportivos provinciales como medida “inmediata y preventiva”, luego del derrumbe de una estructura en construcción en Miramar de Ansenuza durante un temporal. La decisión alcanza a los complejos construidos en años anteriores, a los recientemente inaugurados y también a los que se encuentran en obra, cuya ejecución queda paralizada para revisar lo ya realizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La provincia busca resguardar la integridad de las personas y garantizar que ninguna estructura represente riesgos. En este contexto, solicita a los municipios que acompañen la medida, suspendan actividades y colaboren en una revisión integral que incluirá también las instalaciones eléctricas.

La ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, dialogó con Cadena 3 y confirmó que la instrucción es clara: “Hemos dispuesto pedirles a los intendentes que nos acompañen para que suspendan todas las actividades deportivas y tomen las medidas precautorias, para que en el polideportivo y en el perímetro no ingrese gente. Es una medida preventiva, quizá en exceso, pero apunta a resguardar la vida de las personas”, afirmó.

En este marco, la Provincia solicitó a los municipios que acompañen la medida y colaboren en una revisión integral, que incluirá la evaluación de las instalaciones eléctricas.

Revisión técnica y trabajo conjunto

El Ejecutivo provincial anticipó que convocará a los colegios profesionales de ingenieros, universidades y organismos técnicos especializados para sumarse al trabajo de inspección junto a los equipos del Gobierno y de los municipios. La revisión buscará determinar el estado estructural, técnico y de seguridad de cada uno de los polideportivos.

En relación al complejo de la ciudad de Miramar, se aclaró que la estructura aún estaba en etapa de obra y no había sido formalmente entregada por la empresa contratista a la Provincia. De acuerdo con el contrato vigente, la firma constructora mantiene la responsabilidad técnica, estructural y operativa tanto de la obra como del predio.

Denuncia judicial y proceso administrativo

Ante la gravedad del episodio registrado en Miramar, el Gobierno provincial decidió realizar la denuncia correspondiente en la Justicia e iniciar una investigación administrativa para determinar responsabilidades.

Las autoridades informaron que los polideportivos se irán habilitando de manera progresiva en la medida en que se garantice plenamente la seguridad de estos espacios recreativos.

Jure destacó que la revisión contará con el aporte de universidades, colegios profesionales, equipos técnicos provinciales y municipales, con el objetivo de brindar “la tranquilidad necesaria” tras los hechos registrados en los últimos días. “Preservar la vida está por encima de todo”, subrayó.

Sobre los polideportivos afectados —uno en Córdoba capital y otro en Miramar de Ansenuza—, la ministra detalló que ambos fueron construidos por la misma empresa.

“Vamos a presentar una demanda para determinar qué sucedió y que se definan las responsabilidades correspondientes. En el caso de la ciudad de Córdoba, ya interviene la Justicia y es materia de investigación”, aclaró.

En relación al complejo derrumbado en Miramar, la Provincia explicó que la obra no había sido entregada formalmente y que la firma constructora mantiene la responsabilidad técnica, estructural y operativa del predio.