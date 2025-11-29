“No siempre el espectáculo debe seguir”: por problemas de salud, Luis Brandoni suspendió su obra

Carlos Rottemberg comunicó que Luis Brandoni, su gran amigo, no atraviesa un buen momento de salud y, por ese motivo, debió suspender las funciones de ¿Quién es Quién? previstas para este fin de semana, que iban a ser las últimas antes del receso.

Hoy 06:54

A sus 85 años, Luis Brandoni no atraviesa un buen momento de salud, según confirmó Carlos Rottemberg. Debido a este cuadro, el actor tuvo que suspender las funciones previstas de ¿Quién es Quién? para el fin de semana, una decisión que se tomó para priorizar su reposo y evitar complicaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, anunció el productor desde la cuenta de Multiteatro en X. El comunicado también confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata.

En diálogo con Infobae, Rottemberg detalló cómo se encuentra el actor. “Beto tuvo un pico de presión el domingo (23 de noviembre) que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.

El productor también señaló que la situación lo afecta en lo personal debido al vínculo que los une: “Hoy (viernes 28) sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana”.

La obra tenía previsto despedirse de la cartelera del teatro Liceo el domingo 30 de noviembre para retomar la actividad después de un receso de algunas semanas. Sin embargo, el plan quedó en pausa a la espera de la recuperación del actor. El empresario teatral fue claro respecto de las prioridades: “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”.