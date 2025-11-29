El CCB dicta taller de adornos navideños: un pesebre para esta Navidad

Para niños de 5 a 11 años. El objetivo de las actividades que propone el CCB para estos días de fiesta es transmitirles el significado de estas celebraciones y encender el espíritu navideño.

Para los niños, estas fiestas navideñas suponen muchos momentos de magia y fantasía. Durante la Navidad se producen diversos hechos muy significativos. Se reúnen las familias para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, con los corazones colmados de sentimientos de esperanza, unión, paz y amor.

El objetivo de las actividades que propone el CCB para estos días de fiesta es transmitirles el significado de estas celebraciones y encender el espíritu navideño. Además, a modo de juego podrán aprender a preparar figuras navideñas brillantes y coloridas que hacen que muchos corazones se llenen de nuevas y renovadas ilusiones.

En este sentido, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 2 y el jueves 4 de diciembre, el Taller de adornos navideños: Un pesebre para esta Navidad, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

En esta oportunidad, el CCB invita a los más pequeños de la familia a realizar una representación del pesebre y a evocar los momentos vividos durante el nacimiento de Jesucristo.

Durante el desarrollo del taller y a través de esta construcción se pretende acercar a los niños a una lección de amor y de sencillez, representada en la Sagrada Familia, en donde conocerán cada elemento del pesebre, el significado de cada una de sus figuras y a través de ellas reflexionar sobre los valores cristianos.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.