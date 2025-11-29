Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 27º
X
Locales

El CCB dicta taller de adornos navideños: un pesebre para esta Navidad

Para niños de 5 a 11 años. El objetivo de las actividades que propone el CCB para estos días de fiesta es transmitirles el significado de estas celebraciones y encender el espíritu navideño.

Hoy 07:53

Para los niños, estas fiestas navideñas suponen muchos momentos de magia y fantasía. Durante la Navidad se producen diversos hechos muy significativos. Se reúnen las familias para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, con los corazones colmados de sentimientos de esperanza, unión, paz y amor. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo de las actividades que propone el CCB para estos días de fiesta es transmitirles el significado de estas celebraciones y encender el espíritu navideño. Además, a modo de juego podrán aprender a preparar figuras navideñas brillantes y coloridas que hacen que muchos corazones se llenen de nuevas y renovadas ilusiones.

En este sentido, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 2 y el jueves 4 de diciembre, el Taller de adornos navideños: Un pesebre para esta Navidad, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

En esta oportunidad, el CCB invita a los más pequeños de la familia a realizar una representación del pesebre y a evocar los momentos vividos durante el nacimiento de Jesucristo. 

Durante el desarrollo del taller y a través de esta construcción se pretende acercar a los niños a una lección de amor y de sencillez, representada en la Sagrada Familia, en donde conocerán cada elemento del pesebre, el significado de cada una de sus figuras y a través de ellas reflexionar sobre los valores cristianos.  

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS CCB

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  2. 2. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  3. 3. El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó USD 2.500 millones del swap con Argentina
  4. 4. La Libertad Avanza se lleva a otro diputado del PRO y sigue creciendo
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT