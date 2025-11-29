Colapinto finalizó último en la carrera Sprint previa a la clasificación del GP de Qatar

El piloto argentino finalizó 20º y su compañero Gasly 18ª. Oscar Piastri fue el ganador y descontó puntos en la lucha por el campeonato.

Franco Colapinto cerró otra exigente presentación en la Sprint del Gran Premio de Qatar, donde logró completar las 19 vueltas pese a las claras limitaciones del Alpine A525, un auto que ya se encuentra al borde de su evolución. El argentino largó desde el pit lane debido a los trabajos de último momento que el equipo realizó en la suspensión del coche.

El piloto de 21 años partió en el puesto 20, detrás de Lance Stroll, Lewis Hamilton y su compañero Pierre Gasly, a quien siguió de cerca durante toda la competencia. Sin embargo, nunca pudo reducir la diferencia a menos de un segundo para activar el DRS, lo que le impidió buscar una maniobra de sobrepaso en el circuito de Losail.

En el desarrollo de la carrera, Colapinto llegó a avanzar un lugar gracias a una parada de Stroll en la vuelta 13. Aun así, el rendimiento técnico del A525 no acompañó. El monoplaza mostró una marcada caída de ritmo con los neumáticos medios nuevos, obligando a una parada tardía para colocar un juego de blandos usados (con seis giros), cuando restaban apenas dos vueltas. Esa estrategia lo llevó nuevamente al vigésimo puesto, donde finalmente terminó.

La actuación dejó en evidencia que, más allá del esfuerzo del piloto argentino por encontrar avances, el Alpine atraviesa un momento complejo en cuanto a performance, especialmente en esta fase final de la temporada 2025.