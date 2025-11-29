Franco Colapinto largará último en la Sprint previa a la clasificación del Gran Premio de Qatar

El piloto argentino tuvo varias complicaciones el viernes y buscará mejorar su perfomance.

Hoy 09:18

Franco Colapinto afrontará este sábado una de las jornadas más desafiantes desde su llegada a la Fórmula 1, luego de un inicio muy complicado en el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino terminó último tanto en la única práctica libre como en la clasificación para la carrera Sprint, y largará desde la 20ª posición en el Circuito Internacional de Lusail.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LA CARRERA EN VIVO

Colapinto explicó que los problemas de rendimiento de su Alpine A525 se originaron en daños estructurales sufridos en la práctica del viernes. “Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son pisos otra vez con poca carga y eso fue lo que más complicó”, detalló el piloto, en referencia a él y Pierre Gasly, quien largará 19°.

La competencia que enfrentará Colapinto será muy exigente, no solo por su posición de partida, sino por la calidad de rivales que ocuparán los puestos delanteros. La grilla de la Sprint quedó encabezada por Oscar Piastri, seguido por George Russell y Lando Norris, mientras que Fernando Alonso, Yuki Tsunoda y Max Verstappen completan los primeros lugares.

Grilla completa de la Sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri George Russell Lando Norris Fernando Alonso Yuki Tsunoda Max Verstappen Kimi Antonelli Carlos Sainz Charles Leclerc Alexander Albon Isack Hadjar Oliver Bearman Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg Esteban Ocon Lance Stroll Liam Lawson Lewis Hamilton Pierre Gasly Franco Colapinto

Dónde ver el GP de Qatar

Toda la actividad podrá seguirse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

Cronograma completo del fin de semana

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00

(Horarios de Argentina)