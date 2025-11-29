Ingresar
Franco Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar de la F1

El argentino no pudo tener un buen rendimiento y volvió a quedar en el fondo de la parrilla para el domingo.

Hoy 15:48

La inconstancia del Alpine A525 volvió a complicar a Franco Colapinto en el circuito de Losail, donde no pudo mejorar el 20° y último lugar en ninguna de sus salidas a pista durante las sesiones oficiales del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1.

Pese a la escasa prestación del auto, el piloto argentino se mostró perseverante y trabajó junto a su ingeniero Stuart Barlow para intentar revertir el presente. Ambos se enfocaron en resolver el andar inestable del coche, que evidenció nuevamente sus limitaciones para igualar a sus rivales. Aun así, Colapinto se exigió al máximo para mejorar sus registros.

En la Q1, el joven de Pilar completó nueve giros y utilizó tres juegos nuevos de neumáticos blandos. En su búsqueda por progresar, encadenó varias vueltas por fuera de los límites de pista y terminó marcando 1m21s137, registro que no alcanzó para salir del último puesto.

El inicio de la sesión ya había sido adverso: Colapinto sufrió la penalización de un tiempo (1m22s080) por exceder los límites de pista. Más tarde, cuando realizó su primer cambio de neumáticos, el motor del Alpine se apagó justo cuando intentaba regresar al trazado. La última detención se dio tras un leve despiste, incidente que obligó al equipo a llamarlo a boxes para revisar el piso del auto.

Ahora, el argentino buscará recomponerse de cara a la carrera del domingo (13 hora argentina), mientras Alpine intenta encontrar respuestas en un cierre de temporada marcado por la falta de rendimiento.

