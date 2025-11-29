Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 32º
X
Somos Deporte

River piensa en refuerzos y va con todo por Gianluca Prestianni

El Millonario ya inició gestiones para sumar al talentoso enganche de Benfica y del seleccionado argentino.

Hoy 10:42

River comenzó a delinear el plantel para la temporada 2026 y uno de los primeros nombres en la mira es el de Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica. El joven talento, que brilló en el Mundial Sub 20 y debutó con la Selección Argentina ante Angola, fue ofrecido al club y ya habría dado el visto bueno para regresar al fútbol argentino.

El Millonario inició gestiones tras un primer contacto entre las partes, con la idea de negociar un préstamo que le permita sumar minutos. En este 2025, el enganche disputó apenas 18 partidos entre Mundial de Clubes y Champions League, por lo que tanto el jugador como las Águilas verían con buenos ojos un cambio de escenario.

La falta de continuidad facilitó su participación en el Mundial Sub 20, donde fue de menor a mayor hasta cerrar el torneo como titular, aportando dos asistencias en el subcampeonato en Chile. Ese rendimiento lo catapultó al seleccionado mayor, donde tuvo su debut en la victoria ante Angola.

Prestianni, nacido en Ciudadela, tiene contrato con Benfica hasta junio de 2029, luego de haber llegado a fines de 2023 por una cifra cercana a los ocho millones de euros por el 85% de su pase. Formado en Vélez desde los cuatro años, integra además la prestigiosa lista de The Guardian de los 60 futbolistas más talentosos del mundo nacidos en 2006, junto a Claudio "Diablito" Echeverri.

TEMAS Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  2. 2. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  3. 3. El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó USD 2.500 millones del swap con Argentina
  4. 4. La Libertad Avanza se lleva a otro diputado del PRO y sigue creciendo
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT