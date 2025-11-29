Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera

La ida fue para el elenco cordobés, que se impuso por 2-0 como local para quedar a un paso de la Liga Profesional.

Hoy 00:02

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se juegan este domingo el segundo ascenso a la Primera División en la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional. La serie está 2-0 a favor del equipo cordobés, que se impuso con autoridad en la ida.

El encuentro comenzará a las 17 en el Estadio Abel Sastre, con capacidad para 25 mil personas, y será televisado por TyC Sports. El árbitro será Facundo Tello y en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Madryn llega con la obligación de ganar por dos goles para forzar los penales y por tres o más para conseguir el ascenso directo. En la ida cayó 2-0 con tantos de Tomás González y Juan Antonini, por lo que deberá apostar a una remontada histórica ante su gente.

El conjunto chubutense, envuelto en varias situaciones polémicas durante el torneo, fue líder de la Zona A con 60 puntos, pero perdió el primer ascenso frente a Gimnasia de Mendoza por penales. En el Reducido eliminó a Gimnasia de Jujuy con un global de 4-0 —incluida la resolución de AFA que le dio por ganado 3-0 el partido suspendido— y dejó en el camino a Deportivo Morón gracias a la ventaja deportiva tras el 1-1 global en semifinales.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llega fortalecido tras un Reducido muy sólido. Fue segundo en la Zona B con 60 puntos y eliminó a Patronato (2-1) y Gimnasia y Tiro de Salta (2-0). En semifinales sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires, con quien empató 1-1 en el global, pero avanzó por ventaja deportiva.

El conjunto cordobés buscará regresar por segunda vez a la máxima categoría, donde participó entre 1983 y 1985. Deportivo Madryn, en cambio, intentará alcanzar el primer ascenso a Primera en su historia.