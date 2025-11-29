La penalización a Franco Colapinto que lo hizo largar la Sprint desde boxes

El piloto argentino, al igual que Gasly, comenzaron desde los pits debido a que Alpine hizo modificaciones en ambos vehículos.

Franco Colapinto inició la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar desde los boxes luego de que Alpine realizara modificaciones en su A525, incumpliendo el régimen de parque cerrado que rige entre la clasificación y la competencia. La penalización también alcanzó a su compañero Pierre Gasly, quien debía partir desde el 19º lugar.

Según informaron los comisarios deportivos de la FIA, la escudería francesa alteró la configuración de la suspensión de ambos autos, lo que obligó a que los dos partirán desde los pits. Colapinto había culminado 20º en la clasificación del viernes, mientras que Gasly había sido 19º.

Tras esa tanda cronometrada, el piloto argentino fue contundente al analizar el rendimiento del auto. “No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar. Es complicado, inestable y no se siente rápido. Hay que entender que es lo que hay. Es lo que tenemos”, expresó con sinceridad.

Además de los pilotos de Alpine, otros dos competidores también debieron largar desde boxes. Lewis Hamilton (Ferrari), quien había sido 18º en una clasificación para el olvido, y Lance Stroll (Aston Martin), cuyo equipo modificó la suspensión, la cremallera de dirección, la columna y el difusor antes de la carrera.