Desesperada búsqueda de Wayla, una cachorra perdida en el barrio La Bajada

Su familia ofrece recompensa y pide información urgente. La pequeña perrita habría sido levantada por alguien en el barrio La Bajada, en la ciudad de La Banda. Cualquier dato puede ser clave.

Hoy 12:21

La familia de Wayla, una cachorra de pocos meses, vive horas de profunda angustia tras su desaparición en el barrio La Bajada, en la ciudad de La Banda.

La perrita se perdió recientemente y, desde ese momento, sus dueños iniciaron una búsqueda intensa por toda la zona.

Según contaron, existe la posibilidad de que alguien la haya levantado, ya que no volvieron a tener ningún rastro de ella. Por eso piden a los vecinos difundir la información para poder recuperarla cuanto antes.

Wayla es una cachorrita muy querida por su familia, que no pierde la esperanza de encontrarla sana y salva.

Quienes la hayan visto o tengan alguna información pueden comunicarse de inmediato al 3854-511265.