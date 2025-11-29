Ingresar
Frustran intento de ingresar droga a una cárcel de Santiago mediante la modalidad de “pelotazos”

La acción coordinada entre fuerzas de seguridad chilenas, apoyada por un dron municipal, permitió detener a tres personas y secuestrar droga que iba a ser arrojada por encima de las rejas del penal.

Momento de la detención

Un operativo conjunto entre Gendarmería y Carabineros logró frustrar un intento de ingresar droga al Centro Penitenciario Santiago 1, en Chile, utilizando la modalidad conocida como “pelotazos”, una técnica empleada para lanzar objetos con sustancias ilícitas desde el exterior hacia los recintos carcelarios.

Las imágenes difundidas por la Municipalidad de Santiago muestran a un hombre descendiendo de un vehículo con varias botellas en sus manos, que luego arrojó por encima de las rejas del penal.

De acuerdo con la información oficial, los involucrados actuaban de manera rápida y coordinada desde el automóvil, utilizando pelotas artesanales y botellas que contenían clorhidrato de cocaína, marihuana y otros elementos prohibidos.

La maniobra fue detectada gracias a un operativo de vigilancia conjunta, que incluyó monitoreo en terreno y el uso de un dron municipal. Con esos datos, Carabineros desplegó efectivos de civil en las inmediaciones y logró interceptar el vehículo.

Como resultado, fueron detenidos el sujeto que lanzó los objetos, el conductor y un tercer implicado. Además, las fuerzas de seguridad lograron incautar la droga y frustrar el intento de ingreso al penal.

