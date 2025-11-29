El CAMM Nº 3 del B° Ampliación Primero de Mayo realizó una charla informativa sobre diabetes

El personal de salud abordó temas esenciales como alimentación saludable, cuidados cotidianos y medidas de prevención, brindando herramientas accesibles para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

Hoy 13:32

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló una charla informativa sobre diabetes en el CAMM Nº 3 Ampliación Primero de Mayo, destinada a fortalecer la prevención, el acompañamiento y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

Durante la jornada, el equipo de salud abordó temas esenciales como alimentación saludable, cuidados cotidianos y medidas de prevención, brindando herramientas accesibles para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad y para concientizar sobre la importancia del diagnóstico oportuno.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó: “Difundir información clara y acompañar a nuestros vecinos es fundamental para prevenir complicaciones y mejorar la salud de quienes viven con diabetes. Cada espacio educativo que se brinda en los CAMM nos permite llegar a más familias con herramientas concretas y necesarias para su bienestar”.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a construir una salud pública cercana, preventiva y comprometida con el cuidado integral de la comunidad.