Dos ladrones irrumpieron en un comercio de Añatuya y escaparon con $800 mil y mercadería

El hecho ocurrió de madrugada en un local del barrio Polo Norte. Los delincuentes forzaron la puerta, cargaron dinero y artículos varios, y huyeron corriendo. La policía ya analiza cámaras de seguridad.

Hoy 14:43

Un comerciante de 56 años, identificado como de apellido González, de la ciudad de Añatuya, denunció que su negocio ubicado en Avenida España, entre Pasaje Falucho y Lavalle del barrio Polo Norte, fue víctima de un robo en la madrugada de este sábado.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un familiar del propietario le avisó que personas desconocidas habían ingresado al negocio. Rápidamente, se levantó, una vez en el lugar, González observó a dos hombres que se retiraban corriendo con dirección a Av. Belgrano.

El comerciante alcanzó a ver a los sospechosos, y brindar detalles de su vestimenta, tratándose de un hombre con campera roja, pantalón corto y zapatillas blancas, mientras que el otro con campera negra, pantalón corto negro y ojotas

Al verificar el negocio, la víctima constató que los delincuentes habían ingresado rompiendo la puerta y se habían llevado, $800.000 en efectivo, correspondiente a la recaudación del día, tres cajas de 10 paquetes de cigarrillos, una caja de galletas por 10 paquetes y otros elementos.

La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso la realización de un acta de constatación con relevamiento de cámaras de seguridad y tomas fotográficas.

La investigación quedó a cargo de la división Robo y Hurto de la Comisaría 41, que trabaja para dar con los responsables del hecho delictivo.