Dos ladrones irrumpieron en un comercio de Añatuya y escaparon con $800 mil y mercadería

El hecho ocurrió de madrugada en un local del barrio Polo Norte. Los delincuentes forzaron la puerta, cargaron dinero y artículos varios, y huyeron corriendo. La policía ya analiza cámaras de seguridad.
Un comerciante de 56 años, identificado como de apellido González, de la ciudad de Añatuya, denunció que su negocio ubicado en Avenida España, entre Pasaje Falucho y Lavalle del barrio Polo Norte, fue víctima de un robo en la madrugada de este sábado.
Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un familiar del propietario le avisó que personas desconocidas habían ingresado al negocio. Rápidamente, se levantó, una vez en el lugar, González observó a dos hombres que se retiraban corriendo con dirección a Av. Belgrano.
El comerciante alcanzó a ver a los sospechosos, y brindar detalles de su vestimenta, tratándose de un hombre con campera roja, pantalón corto y zapatillas blancas, mientras que el otro con campera negra, pantalón corto negro y ojotas
Al verificar el negocio, la víctima constató que los delincuentes habían ingresado rompiendo la puerta y se habían llevado, $800.000 en efectivo, correspondiente a la recaudación del día, tres cajas de 10 paquetes de cigarrillos, una caja de galletas por 10 paquetes y otros elementos.
La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso la realización de un acta de constatación con relevamiento de cámaras de seguridad y tomas fotográficas.
La investigación quedó a cargo de la división Robo y Hurto de la Comisaría 41, que trabaja para dar con los responsables del hecho delictivo.