Franco Colapinto, sin filtros tras quedar último: “Maneje mal y fue todo mío”

El argentino terminó último en la qualy del GP de Qatar y lanzó una autocrítica contundente tras una jornada llena de errores y frustraciones.

Hoy 17:01

Franco Colapinto vivió una de sus jornadas más difíciles desde que corre en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó último en la clasificación del Gran Premio de Qatar, tras cometer errores en sus tres intentos de vuelta rápida, y fue despiadado con su propio rendimiento: “Estoy triste porque fue todo mío; no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”, sentenció.

En la conferencia posterior, el joven de 22 años profundizó su malestar: “Manejé mal durante toda la clasificación, no estuve bien. Me fui afuera en las dos primeras vueltas y la última no fue rápida”. Mientras Oscar Piastri dominaba la qualy con McLaren, Colapinto atravesaba un sábado para el olvido.

La frustración del argentino venía de arrastre. Ya se había mostrado crítico tras terminar último en la Sprint, apuntando contra el rendimiento del Alpine: “Lo más frustrante es que no vamos rápido”. Y el viernes había sido aún más duro: “El auto no te hace disfrutar de manejar”, afirmó, dejando en claro el difícil momento que atraviesa con su monoplaza.

El propio Colapinto había detallado los problemas del equipo: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido”. Con este panorama, el argentino largará último en el GP de Catar, mientras que su compañero Pierre Gasly partirá desde la novena posición, tras avanzar con solidez hasta la Q3.