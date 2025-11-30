Beltrán: repartidor denunció el robo de $3.000.000 de la recaudación diaria

El trabajador informó que la mochila con la recaudación fue sustraída mientras descargaba mercadería en un comercio del centro de Beltrán. La Fiscalía ordenó revisar las cámaras de seguridad para identificar al autor.

Hoy 07:23

Un empleado de la empresa Punto de Venta SRL, radicada en Tucumán, denunció el robo de una mochila que contenía $3.000.000, correspondientes a la recaudación del día. El hecho ocurrió este jueves cerca de las 12.45 en el casco céntrico de la ciudad de Beltrán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe policial, el trabajador —de 39 años y residente en la ciudad Capital— se encontraba junto a un compañero descargando mercadería en un supermercado ubicado sobre calle Francisco de Uriarte. Ambos habían dejado estacionada una combi de la empresa sin medidas de seguridad mientras realizaban la tarea.

Al finalizar la descarga y regresar al vehículo, el denunciante advirtió la ausencia de la mochila con el dinero, que pertenecía íntegramente a la firma.

Tras la denuncia, la policía dio intervención al fiscal de turno, Hugo Herrera, quien ordenó que la Brigada de Investigaciones analice las cámaras de seguridad del área para identificar al responsable. También solicitó la extracción de las imágenes del comercio donde se habrían registrado los momentos del robo.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas.