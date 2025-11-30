En vivo: Franco Colapinto arranca desde boxes buscando mejorar en el GP de Qatar

El argentino, que iba a salir desde la última posición, fue relegado a comenzar la carrera desde el pitlane debido a cambios de último momento en su monoplaza.

Franco Colapinto iniciará la carrera del Gran Premio de Qatar desde el pit lane, luego de que Alpine realizara modificaciones en su monoplaza fuera de las normas del Parc Fermé. La penalización, sin embargo, no altera demasiado su situación deportiva, ya que el piloto argentino había clasificado 20° este sábado.

La escudería francesa anunció la sanción mediante un comunicado en sus redes sociales. “Franco empezará el Gran Premio de Qatar desde el pit lane, luego de que el equipo realizara modificaciones en el auto número 43 bajo las condiciones del parque cerrado”, publicó Alpine, confirmando así la alteración reglamentaria.

El Parc Fermé es el período en el que los autos quedan bajo supervisión estricta de la FIA, y toda modificación no autorizada se sanciona con la obligación de largar desde boxes. Este fin de semana ya se había dado una situación similar: de cara a la sprint, Alpine cambió piezas tanto en el auto de Colapinto como en el de Pierre Gasly, y ambos debieron salir desde la calle de boxes.

Más allá de la penalización, el argentino de Pilar ya estaba condenado al fondo de la parrilla tras culminar último en la clasificación. El fin de semana está siendo cuesta arriba para Colapinto, quien reconoció errores en sus vueltas rápidas. “Manejé mal toda la clasificación, no estuve bien. Me fui afuera en las dos primeras vueltas y la última no fue rápida”, describió luego de un sábado complicado.

Alpine continúa mostrando un rendimiento muy por debajo del resto, lo que agrava el desafío para Colapinto. El argentino buscará revertir la tendencia en carrera, aunque por ahora el Gran Premio de Qatar se presenta como uno de los más difíciles desde su llegada a la Fórmula 1.

Qué necesita Lando Norris para ser campeón:

Si gana , es campeón.

, es campeón. Si sale 2° : Piastri debe terminar 4° o peor y Verstappen 3° o peor.

: Piastri debe terminar 4° o peor y Verstappen 3° o peor. Si sale 3° : Piastri debe ser 5° o peor y Verstappen 4° o peor.

: Piastri debe ser 5° o peor y Verstappen 4° o peor. Si sale 4° : Piastri 6° o peor y Verstappen 5° o peor.

: Piastri 6° o peor y Verstappen 5° o peor. Si sale 5° : Piastri 7° o peor y Verstappen 6° o peor.

: Piastri 7° o peor y Verstappen 6° o peor. Si sale 6° : Piastri 8° o peor y Verstappen 7° o peor.

: Piastri 8° o peor y Verstappen 7° o peor. Si sale 7° : Piastri 9° o peor y Verstappen 8° o peor.

: Piastri 9° o peor y Verstappen 8° o peor. Si sale 8° : Piastri no debe sumar y Verstappen debe terminar 10° o peor.

: Piastri no debe sumar y Verstappen debe terminar 10° o peor. Si Norris no suma puntos, deberá esperar que Piastri tampoco lo haga y que Verstappen no sume más de uno.

La grilla de partida para el GP de Qatar quedó conformada de la siguiente manera:

Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen George Russell Kimi Antonelli Isack Hadjar Carlos Sainz Fernando Alonso Pierre Gasly Charles Leclerc Nico Hülkenberg Liam Lawson Oliver Bearman Gabriel Bortoleto Alexander Albon Yuki Tsunoda Esteban Ocon Lewis Hamilton Lance Stroll Franco Colapinto

El Gran Premio de Qatar se largará este domingo a las 13:00 (hora argentina) en el circuito de Lusail y podrá verse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.