Cargar el celular: qué recomiendan los expertos para prolongar la vida de la batería

Usar el cargador original —o uno certificado— es clave para cuidar la batería. Qué recomiendan los expertos para que el celular dure más y no pierda rendimiento.

Cargar el teléfono móvil de forma adecuada es esencial para preservar la batería y evitar daños a largo plazo. Según la empresa de energía Edensa, el primer paso es utilizar siempre el cargador original o, en su defecto, uno avalado por el fabricante. Cada marca trabaja con estándares propios —voltajes e intensidades específicas— y usar un cargador genérico puede generar cargas más lentas, ineficientes o incluso perjudiciales.

Por eso, los especialistas recomiendan priorizar cargadores oficiales para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo y extender su vida útil.

Qué tener en cuenta al cargar el celular

Una de las claves para cuidar la batería es evitar extremos. No se recomienda cargar el móvil más del 80% ni dejar que baje del 20%, porque estas prácticas aceleran la degradación y reducen la autonomía. Lo ideal es mantener la carga entre esos valores para preservar la salud del equipo.

En dispositivos con iOS 13 o superior, existe una función que limita automáticamente la carga al 80%. En otros sistemas, pueden utilizarse aplicaciones que monitorean el proceso. También se aconseja realizar cargas cortas con mayor frecuencia.

Otra práctica recomendada es realizar una carga completa una vez al mes. Esto ayuda a calibrar la batería y permite que el sistema muestre un nivel de energía más preciso.

Evitar el calor y el uso excesivo durante la carga

La temperatura es un factor determinante. La batería funciona mejor cuando se carga entre 16°C y 22°C. Cargar el móvil bajo el sol, cerca de una fuente de calor o con fundas no certificadas puede provocar daños. El frío extremo ralentiza el proceso, aunque el dispositivo vuelve a la normalidad al estabilizarse la temperatura.

Los expertos también desaconsejan usar el teléfono mientras carga, ya que esto genera sobrecalentamiento y acelera el desgaste.

En cuanto a la carga rápida, solo se sugiere en situaciones puntuales, porque este sistema exige más a la batería.

La importancia de la calibración y el mantenimiento

Si el dispositivo no refleja con precisión el nivel de batería, es útil calibrarlo siguiendo los pasos indicados por el fabricante: cargarlo al 100%, dejar que se descargue por completo, mantenerlo apagado unas horas y luego volver a cargarlo apagado.

Además, es importante mantener limpios los conectores y el cargador, siempre cuando esté desconectado. Si el cable presenta daños, debe dejarse de usar para evitar fallas mayores.

Cómo almacenar el celular si no se va a usar

Cuando el dispositivo permanecerá apagado por un largo tiempo, lo ideal es dejarlo cargado al 50%. Guardarlo totalmente descargado o al 100% puede deteriorar la batería.

Por qué las baterías son tan sensibles

Las baterías modernas están compuestas por litio, un material eficiente pero delicado. Factores como el sobrecalentamiento, las descargas completas, las cargas excesivas o el uso de cargadores genéricos afectan directamente su vida útil. Por eso, un cuidado adecuado es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y prolongado.