El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público

El siniestro ocurrió minutos después de las seis de la mañana de este domingo. Fue sobre Avenida Lugones, metros antes de llegar al cruce con Aguirre, sentido oeste a este.

Hoy 08:18

Un fuerte accidente de tránsito dejó al parecer solo daños materiales, cuando el conductor de un Volkswagen Fox habría perdido el control, por causas a establecer, y embistió una columna de alumbrado público que estaba en la platabanda.

Personal de Comisaría Cuarta, por jurisdicción, y del SEASE concurrieron al lugar para prestar atención al conductor.

Volkswagen Fox

Un lector de Diario Panorama envió una imagen de como quedó el rodado tras la colisión, quien circulaba en sentido oeste a este y metros antes de llegar al cruce con Aguirre sufrió el percance.

Este accidente se sumó al que minutos antes ocurrió, también sobre avenida Lugones y Pedro León Gallo, donde tuvo como protagonista a una motocicleta.