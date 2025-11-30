Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 30º
X
Policiales

Bº Tradición Oeste: vecinos protagonizaron un violento incidente por el humo de una quema y una joven terminó herida

Personal de la Comisaría 8ª intervino tras un llamado por disturbios y encontró a dos familias enfrentadas en plena calle.

Hoy 08:23

Un violento incidente entre vecinos del barrio Tradición Oeste terminó con una joven lesionada en la cabeza, luego de una discusión que escaló por el humo que salía del patio de una de las viviendas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cerca de las 18 del sábado, cuando personal de la Comisaría 8ª fue alertado sobre disturbios en calle Andrés Chazarreta al 800. Una comisión policial acudió de inmediato y se encontró con un enfrentamiento entre integrantes de dos familias.

De acuerdo con el relato de Aixa, de 23 años, todo comenzó cuando estaba quemando basura en el patio de su casa. El humo ingresó al terreno de su vecino, Juan Pablo, quien salió a increparla y comenzó a insultarla.

La pelea pasó rápidamente a la calle, donde también intervino la pareja del hombre, identificada como Daniela. En medio del cruce verbal, un grupo de jóvenes que se encontraba reunido en la esquina se sumó al conflicto, arrojando ladrillos y palos, lo que agravó la situación.

Durante el tumulto, Aixa recibió un golpe que le provocó un corte en su cabeza, por lo que fue asistida y trasladada al Hospital Regional para una evaluación más completa.

La Policía informó que se iniciaron actuaciones para esclarecer responsabilidades y determinar quiénes participaron de la agresión colectiva.

TEMAS Violencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  2. 2. Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete
  3. 3. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera
  4. 4. Murió adolescente que cayó de la moto en la que viajaba con su bebé
  5. 5. De Felippe y su continuidad en Central Córdoba: “Nos sentaremos a hablar, hay muchas cosas por resolver”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT