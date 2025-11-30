Lanús ya tiene rival para la final de la Recopa Sudamericana: se enfrentará a Flamengo

Luego de coronarse campeón de la Copa Sudamericana, el Granate enfrentará al Mengao, reciente ganador de la Libertadores.

Hoy 00:21

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Palmeiras, resultado que lo depositó nuevamente en la cima del continente. Con este título, el Fla aseguró su clasificación a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y se convirtió en el primer representante de Conmebol confirmado para el Mundial de Clubes 2029, un logro que reafirma su dominio en Sudamérica.

El triunfo también definió al rival de Lanús para la próxima Recopa Sudamericana. El Granate, que se coronó campeón de la Copa Sudamericana al superar a Atlético Mineiro, esperaba conocer al campeón de la Libertadores para cerrar el cuadro del certamen. Ahora, tras la consagración del conjunto brasileño, ambos equipos volverán a cruzarse en una final internacional.

Para Lanús será su segunda Recopa: la anterior fue en 2014, cuando cayó ante el propio Mineiro. Flamengo, por su parte, acumula dos antecedentes recientes en la competición: un triunfo ante Independiente del Valle en 2020 y una derrota frente al mismo rival en 2023.

Cuándo y dónde se juega la Recopa Sudamericana

El primer capítulo de la final se disputará el 18 de febrero, en el estadio de Lanús, que buscará hacerse fuerte como local. La vuelta está programada para el 25 de febrero en Brasil, donde Flamengo intentará cerrar la serie ante su público. En caso de empate en el resultado global, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.