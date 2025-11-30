Ingresar
Brutal intento de femicidio: un hombre atacó a su expareja y quiso degollarla

Ocurrió en Chaco. La víctima, de 55 años, fue auxiliada por vecinos que escucharon sus gritos, mientras que el agresor terminó detenido.

Hoy 08:30

Una mujer de 55 años sobrevivió a un brutal ataque perpetrado por su expareja en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. El dramático episodio ocurrió el viernes cerca de las 20 horas, en calle 13 entre 4 y 6 del barrio Puerta del Sol.

Según relató la víctima, el hombre la sorprendió y la agredió con una trincheta antes de escapar. Sus gritos, alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la Policía.

Cuando los agentes de la Comisaría Primera llegaron al lugar, la mujer ya había sido trasladada en ambulancia al Hospital 4 de Junio. Allí los médicos constataron que presentaba dos cortes en el costado derecho del cuello, además de heridas en la mano izquierda y el antebrazo derecho.

El agresor fue identificado como H.E.V., también residente del mismo barrio. Tras permanecer prófugo algunas horas, se entregó en la Comisaría Cuarta de la ciudad Termal. Por orden del fiscal Gustavo Valero, quedó detenido bajo la causa “supuesto homicidio en grado de tentativa”, informó Diario Norte.

