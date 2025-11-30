Con un gol agónico del santiagueño Hidalgo, Toulouse le empató a Marsella y lo dejó sin liderazgo

El ex-Independiente, entró y marcó de cabeza su primer tanto con la camiseta del club francés para darle el empate 2 a 2 ante Olympique de Marsella en la Ligue 1.

Hoy 07:57

El santiagueño Santiago Hidalgo vivió su noche más especial en Francia al marcar un gol agónico que le dio a Toulouse un valioso empate 2-2 frente a Olympique de Marsella en el estadio Velodrome. El ex Independiente convirtió su primer tanto en la Ligue 1 y, además, impidió que el conjunto marsellés se adueñara del liderazgo del torneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven atacante ingresó a los 90 minutos, reemplazando al senegalés Frank Magri, y necesitó apenas tres minutos para cambiar la historia del partido. En el 93, tras un centro preciso del estadounidense Mark McKenzie, Hidalgo ganó en el área y conectó un cabezazo certero que superó a Gerónimo Rulli, silenciando al estadio y dejando el empate definitivo para el conjunto violeta.

El tanto del delantero santiagueño no solo significó un punto clave para Toulouse, sino que además le arrebató al Marsella la chance de treparse a lo más alto de la tabla, posición que finalmente quedó en manos del PSG.