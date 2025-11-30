San Esteban de Nueva Esperanza se consagró campeón provincial Sub-15

En una final intensa y pareja, derrotó 2-0 a La Ensenada de Quimilí y levantó la Copa de Oro.

Hoy 08:19

El Club San Esteban de Nueva Esperanza, representante de la Liga Pellegrinense, se coronó campeón del Torneo Provincial Sub-15, certamen organizado por la Liga Loretana con el aval de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, la Secretaría de Deportes y el municipio local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La definición se disputó en la “Capital del Rosquete” y dejó como ganador a un equipo que mostró carácter y solidez en toda la competencia.

En una final intensa y pareja, San Esteban derrotó 2-0 a La Ensenada de Quimilí y levantó la Copa de Oro ante un gran marco de público. El título fue el premio a un torneo en el que el equipo se mantuvo firme en todas sus líneas y supo resolver con autoridad el duelo decisivo.

La Copa de Plata quedó en manos de Instituto Ojo de Agua, que venció a La Costanera de Termas de Río Hondo por 5-4 en los penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y dirigentes de distintas ligas del interior. Participaron de la entrega de premios el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el vicepresidente de la Federación Provincial, Francisco Pece; el presidente de la Liga de Termas, José Cabo Barros; representantes de las ligas de Añatuya y Pellegrini; y el anfitrión, Jorge Villalba, además de dirigentes de clubes como Sportivo Loreto y San Martín de Brea Pozo.

Más allá de los resultados, el certamen dejó una verdadera fiesta de confraternidad entre los clubes de las distintas ligas afiliadas a la Federación Provincial, resaltando el valor formativo y social del fútbol juvenil en el interior santiagueño.

Plantel campeón – San Esteban (Copa de Oro)

Martín Abregu, Ignacio Luna, Isaac Palomo, Darío Amaya, Ignacio Luna, Thiago Santos, Tiago Orellana, Román Bensal, Ramiro Fecha, Lautaro Maza, Benicio Robles Campanini, Gabriel Corvalán, Lautaro Villalva, Martín Navarro, Santiago Navarro, Carlos Luna Robles y Paulino Luna. DT: Fabricio Luna.