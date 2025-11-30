Thomas Müller y Lionel Messi vuelven a cruzarse en la final de la MLS Cup

El legendario delantero alemán es la figura del Vancouver Whitecaps, que se medirá con Inter Miami por el título del torneo norteamericano.

Hoy 10:31

Vancouver Whitecaps avanzó a la gran final de la MLS Cup tras eliminar a San Diego y ahora se enfrentará a Inter Miami, en un duelo que promete captar la atención mundial. El choque no será especial solo por el título en juego, sino porque volverá a enfrentar a dos leyendas del fútbol: Lionel Messi y Thomas Müller.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero alemán, figura estelar de la franquicia canadiense desde su llegada en agosto, será una de las grandes atracciones del partido decisivo. Müller, campeón del mundo en Brasil 2014, volverá a medirse con la Pulga tras recordados enfrentamientos en Mundiales y Champions League, especialmente los cruces entre Bayern Múnich, Barcelona y PSG.

A pesar de la expectativa por el duelo individual, Müller buscó bajarle el tono. “No es Messi contra Thomas Müller, es Miami contra Whitecaps”, aseguró el atacante de 36 años. Incluso comparó la dependencia de ambos equipos hacia sus estrellas: “Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno”.

Más allá de eso, el alemán elogió a Inter Miami, que llegó a la final tras golear a New York City FC. “Disfruto ver a Messi jugar. Pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Es una gran final. Es la final que deseaba. Es importante para todo el mundo”, afirmó.

Para Müller, enfrentarse a Messi vuelve a colocar el partido bajo un foco global. “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte, sino que cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, destacó. Y agregó que, aunque la MLS Cup ya es un evento de gran importancia, “si se juega con estos grandes nombres, se vuelve más emocionante para más gente en el mundo”.

El historial entre ambos favorece al alemán. En diez enfrentamientos, Müller ganó siete veces y perdió tres, incluyendo la recordada final del Mundial 2014 en el Maracaná. Las victorias de Messi fueron dos amistosos con Argentina y una semifinal de Champions con Barcelona en 2015.