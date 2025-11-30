Ingresar
Tragedia en Córdoba: un nene de 5 años cayó a una pileta durante un cumpleaños y murió ahogado

El nene fue encontrado por su madre dentro del agua y, aunque los médicos intentaron reanimarlo, solo pudieron confirmar su fallecimiento por asfixia por inmersión.

Hoy 11:30

Lo que debía ser una tarde de celebración en Jesús María se transformó en una tragedia devastadora. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado sin signos vitales dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida. Ese mismo día, su familia se preparaba para festejar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño salió al patio y lo halló sumergido en el agua. De inmediato pidió ayuda, y personal de emergencias llegó al lugar para asistirlo. Durante varios minutos se hicieron maniobras de RCP con la esperanza de revertir el cuadro, pero los esfuerzos fueron en vano.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el domicilio y la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes señalan que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

