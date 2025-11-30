El posteo de Messi tras la consagración del Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS

El astro argentino alcanzó las 405 asistencias en su carrera y ayudó a las Garzas a alcanzar su primera final del campeonato estadounidense.

Hoy 11:30

Inter Miami venció 5-1 a New York City FC, se consagró campeón de la Conferencia Este y alcanzó por primera vez en su historia la final de la MLS. Con una actuación determinante, Lionel Messi volvió a ser clave y celebró el logro con un posteo en sus redes, aunque advirtió que el objetivo aún no está cumplido.

El argentino brindó una asistencia formidable a Mateo Silvetti en uno de los goles y alcanzó las 405 asistencias en su carrera, estirando su récord como máximo asistidor de la historia. En su mensaje de Instagram, el rosarino dejó claro su mentalidad competitiva: “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”.

La goleada se construyó con un hat-trick del argentino Tadeo Allende, el gol de Silvetti y el aporte del venezolano Telasco Segovia, en una noche perfecta para las Garzas. Messi, a los 38 años, mantiene una influencia decisiva: suma 39 participaciones de gol en la temporada y lideró a un equipo que terminó como el mejor de la fase regular.

El título del Este le permitirá a Inter Miami disputar la final en el Chase Center, donde chocará ante Vancouver Whitecaps, conjunto que tiene a Thomas Müller como figura. El alemán, que declaró que es “una final que deseaba”, volverá a enfrentarse a Messi tras una larga historia de duelos en Mundiales y Champions.

Müller llega con un historial favorable: siete victorias y tres caídas ante el rosarino, incluyendo la final del Mundial 2014 en el Maracaná. Ahora, Messi buscará escribir un capítulo distinto y llevar a Inter Miami hacia la primera MLS Cup de su historia. ¿Será el cierre perfecto para una temporada inolvidable?