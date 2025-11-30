Racing recibe a Tigre buscando el boleto a las semifinales del Torneo Clausura

La Academia y el Matador quieren meterse entre los cuatro mejores del certamen de la Liga Profesional.

Hoy 06:43

Racing y Tigre definirán este lunes su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025, en un cruce directo que también puede significar el pasaje a la Copa Libertadores. El ganador enfrentará en la próxima instancia a Boca.

El encuentro se jugará este lunes 1 de noviembre, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Andrés Merlos, Pablo Dóvalo a cargo del VAR y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Racing, con equipo casi confirmado

Gustavo Costas dejó señales claras en la práctica del viernes y todo indica que repetirá los once que eliminaron a River con el agónico gol de Gastón Martirena. El DT apuesta a la solidez y carácter mostrados en el partido más exigente de su ciclo.

Los futbolistas que arrastran molestias físicas no trabajaron a la par y se perfilan para quedar afuera del once. Bruno Zuculini podría ocupar un lugar en el banco, aunque todavía arrastra un problema en el sóleo. En tanto, Duván Vergara continúa entre algodones por un traumatismo en el tobillo derecho, por lo que Tomás Conechny aparece como opción para el sector izquierdo.

En defensa, Facundo Mura sigue diferenciado y Martirena mantendría su puesto, fortalecido por su actuación ante el Millonario. Santiago Sosa volverá a jugar con máscara protectora.

Entre los lesionados continúan descartados Luciano Vietto, Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez, mientras que Matías Zaracho podría reaparecer entre los suplentes.

Tigre llega motivado

Tigre afrontará el duelo impulsado por el fervor de su público, tras un entrenamiento abierto que reunió a hinchas, familias y medios partidarios. Tanto Diego Dabove como Joaquín Laso definieron el choque como “otra final más”, conscientes de que el Matador ya viene de eliminar al reciente campeón de la Sudamericana, Lanús.

Además, Tigre arrastra un antecedente reciente favorable: le ganó a Racing dos veces en este año, tanto en Victoria como en el Cilindro. La caída 2-1 en agosto aún resuena en Avellaneda, sobre todo por el penal sancionado vía VAR y la expulsión de Costas tras su protesta.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove. Datos del partido

Torneo Clausura – Cuartos de final

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Cilindro de Avellaneda Árbitro: Andrés Merlos

Andrés Merlos VAR: Pablo Dóvalo

Pablo Dóvalo Hora: 21.30

21.30 TV: ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Tigre se juegan mucho más que el pase a semifinales: buscan seguir en carrera por el título y pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores. El Cilindro será escenario de un choque a todo o nada.