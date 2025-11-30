Ingresar
Policiales

Ladrones entraron por el hueco de un aire acondicionado y se llevaron un importante botín

Se llevaron un iPhone, prendas de vestir y dinero en efectivo. El robo tuvo como blanco un local en el centro de Termas de Río Hondo.

Hoy 12:51
Foto Archivo

Una comerciante denunció el sábado por la noche haber sido víctima de un robo en su local ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 197, en pleno barrio Centro.

La mujer de 26 años, relató que alrededor de las 18:30 se dirigió al comercio y encontró que desconocidos habían ingresado tras remover un aire de ventana colocado en un lateral del edificio.

Los autores aprovecharon esa abertura para acceder al interior y sustraer un teléfono celular iPhone (modelo no recordado), unas 30 prendas de vestir nuevas —entre pantalones sastreros y remeras para niños—, además de $60.000 que se encontraban en la caja registradora. También se llevaron un parlante pequeño de color negro con luces LED.

La causa quedó a cargo del fiscal Dr. Rafael Zanni, quien ordenó la intervención de personal del Departamento Robo y Hurto.

