Policiales

Añatuya: un camión se despistó y perdió parte de su carga de maíz en la Ruta 21

El conductor, oriundo de Jujuy, perdió el control al tomar la banquina y parte del maíz quedó desparramado; vecinos aprovecharon para llevarse la carga mientras la policía ordenaba el tránsito.

Hoy 14:42

Un camión que transportaba maíz se despistó este domingo cerca del mediodía sobre la Ruta 21, a unos 12 kilómetros de Añatuya, a la altura del paraje Símbol Bajo, provocando la pérdida de parte de su carga.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —un hombre de 34 años, oriundo de Jujuy— perdió el control del acoplado luego de que una de las ruedas “mordiera” la banquina. Esto generó que el vehículo se desestabilizara y que una cantidad considerable de maíz quedara esparcida tanto sobre la calzada como en la banquina.

Tras el incidente, vecinos de la zona se acercaron al lugar y se llevaron parte de la carga derramada.

Afortunadamente, el chofer no sufrió lesiones y no requirió atención médica. Personal de la Comisaría 41 y de la Departamental 13 trabajó en el sitio para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

