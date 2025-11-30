Judi Dench reveló que dejó de reconocer rostros por un grave problema ocular

La actriz británica contó que su visión se deterioró al punto de no poder leer, ver televisión ni identificar a las personas, aunque mantiene el humor para afrontar las dificultades cotidianas y escénicas.

Hoy 14:55

Judi Dench confirmó recientemente que su condición ocular ha avanzado al punto de impedirle reconocer a otras personas. Consultada por ITV sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la actuación, la actriz británica respondió: “Ya no puedo ver. Tengo… bueno, eso”, en referencia a su enfermedad visual. Durante la entrevista, Ian McKellen —quien la acompañaba— bromeó diciendo que su visión no impedía que el público siguiera viéndola, a lo que Dench replicó: “Puedo ver tu silueta, y te conozco muy bien. Pero ya no puedo reconocer a nadie. No puedo ver la televisión, no puedo leer.”

McKellen siguió el tono distendido y le preguntó si alguna vez se acercaba a desconocidos diciendo: “Encantada de verte de nuevo”. Dench respondió entre risas: “A veces.”

La intérprete ya había hablado de su situación visual en 2023, cuando contó en The Graham Norton Show que se le hacía “imposible aprender sus líneas” por los problemas en los ojos. Explicó que, debido a su memoria fotográfica, necesita una herramienta que no solo le enseñe el texto, sino que también le indique su ubicación en la página. “Antes me resultaba muy fácil aprender los parlamentos. Podría recitar Noche de Reyes completa ahora mismo”, afirmó entonces.

Pese a las dificultades, Dench conserva el humor y comparte anécdotas sobre los desafíos que enfrenta en escena. Recordó que, durante una función de The Winter’s Tale junto a Kenneth Branagh, él debió indicarle que estaba recitando un largo discurso hacia un punto equivocado. “Dependo de que la gente me avise”, contó.