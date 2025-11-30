Colapinto, sin vueltas tras el GP de Qatar: “No tengo confianza”

El argentino finalizó 14° con Alpine tras largar desde boxes y fue contundente al analizar su rendimiento. Max Verstappen ganó y estiró la definición del título hasta Abu Dhabi.

Hoy 16:31

El argentino Franco Colapinto cerró un fin de semana cuesta arriba en el Gran Premio de Qatar, donde terminó 14° después de largar desde boxes. Tras la carrera, que quedó en manos de Max Verstappen, el pilarense se mostró autocrítico y aseguró que “no tiene confianza” y que lo único positivo es que queda una sola fecha para terminar la temporada.

El podio lo completaron Oscar Piastri, Carlos Sainz y Lando Norris, quien podía consagrarse si ganaba, pero la definición del campeonato se trasladó al próximo domingo en Abu Dhabi. Colapinto fue claro frente a los micrófonos: “Ojalá que se termine pronto la temporada”, lanzó, mostrando su frustración por un año que se le hizo cada vez más difícil.

En relación al rendimiento de su Alpine, Colapinto explicó que ni con los ajustes lograron mejorar: “A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor. Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de la curva no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana”.

De cara a la última fecha, el argentino espera un cierre más positivo: “Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil”, reconoció, dejando en claro que el desafío es grande para su despedida del año.

También analizó el circuito de Lusail, donde dejó una frase tajante: “Es un trazado duro en el que no hay paredes, pero está esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera. Fue una carrera exigente, con curvas difíciles, algunas divertidas, pero muy monótona y sin oportunidades de sobrepaso, así que fue aburrida”.

Cronograma completo del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 06:30 a 07:30

06:30 a 07:30 Práctica Libre 2: 10:00 a 11:00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07:30 a 08:30

07:30 a 08:30 Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de diciembre