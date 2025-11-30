Ingresar
El Papa llegó a Líbano y pidió a la gente que no se vaya

En plena crisis, León XIV llamó a los libaneses a “quedarse y resistir”.

Hoy 17:36

El papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano con un mensaje de paz y “reconciliación”, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse en su país”, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel.

Su visita de 48 horas a este país multiconfesional, de 5,8 millones de habitantes, es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica. El primer viaje pontificio comenzó en Turquía.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense -nacionalizado peruano- instó a los libaneses a “quedarse” en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.

“Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”, declaró León XIV.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolláh con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número disminuyó en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024.

El papa también llamó a los libaneses a “tomar el camino de la reconciliación” para cerrar las “heridas personales y colectivas”, en un país marcado por las divisiones.

León XIV, que fue recibido en el aeropuerto por el presidente Joseph Aoun -único jefe de Estado cristiano del mundo árabe-, es el primer papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012.

Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al papa.

Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolláh, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la carretera para darle la bienvenida.

Hezbolláh instó el sábado al papa a rechazar “la injusticia y la agresión” de Israel contra Líbano.

A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí intensificó sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní.

Sobre la inestabilidad en Oriente Medio, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es “la única solución capaz de resolver el conflicto” entre israelíes y palestinos.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados.

