El Papa llegó a Líbano y pidió a la gente que no se vaya

En plena crisis, León XIV llamó a los libaneses a “quedarse y resistir”.

Hoy 17:36

El papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano con un mensaje de paz y “reconciliación”, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse en su país”, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel.

Su visita de 48 horas a este país multiconfesional, de 5,8 millones de habitantes, es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica. El primer viaje pontificio comenzó en Turquía.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense -nacionalizado peruano- instó a los libaneses a “quedarse” en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.

“Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”, declaró León XIV.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolláh con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número disminuyó en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.