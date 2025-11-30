Macri reveló el pedido final de su padre y cómo esa experiencia cambió su vínculo con sus hijos

El expresidente relató la íntima y última conversación que mantuvo con Franco Macri en 2019, cuando el empresario le pidió “ayudarlo a irse”. Además, contó que esa vivencia lo llevó a decidir que ninguno de sus hijos trabajara con él para evitar conflictos familiares.

Hoy 20:06

En el marco de la promoción de su último libro, el ex presidente Mauricio Macri reveló detalles íntimos sobre el momento de la muerte de su padre, Franco Macri, en 2019. El empresario, de carácter fuerte hasta el final, le pidió “que lo ayudara a irse”, en obvia alusión a su muerte. “Yo soy Franco Macri, tenés que ayudar a que me vaya...”, relató, recordando los padecimientos que sufría “entre toda esta gente que me está cuidando y lavando y a los que ni conozco...”.

Macri todavía era presidente cuando el poderoso empresario atravesaba sus últimos días, aquejado de graves problemas de salud y atendido por varias personas las 24 horas en su casa de Barrio Parque. Uno de esos días, precisamente el 2 de marzo de 2019, recibió una llamada desde la casa de su padre mientras dirigía una reunión en Casa Rosada. El patriarca le pedía que vaya a verlo, situación que lo sorprendió porque Franco Macri ya casi no tenía lapsos de lucidez. Sin embargo, al llegar lo encontró despierto y mantuvieron la que sería la última charla entre ambos.

“Estaba en una reunión de gestión interna, por suerte, y Anita me llama, me interrumpe, y me dice ‘el señor Franco lo llama’. Pero yo digo ‘si papá ya está ido ¿cómo va a llamar?’”, relata Macri en una entrevista con el periodista Diego Sehinkman. “Cuando llegué estaba sentado en su cuarto, en la cama, los sillones en frente al balcón. Me recibe con una sonrisa, le doy un beso, me siento enfrente y me dice ‘bueno gracias por haber venido, debés estar muy ocupado… Tengo que decirte algo muy difícil’”, recordó el expresidente.

A continuación, Franco Macri le explicó que “ni conocía” a las enfermeras que lo acompañaban y el duro cuadro del final de su vida que atravesaba. “Estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo...”, le dijo y agregó: “Yo soy Franco Macri, y yo ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Entonces, vos que sos mi primogénito, me tenés que ayudar a que me vaya...”.

Asombrado con el pedido, el exjefe de Estado le respondió: “Papá, yo te entiendo perfectamente, pero eso legalmente no es viable en Argentina, no está permitido”. A pesar de eso, el empresario insistió: “Pero vos tenés que entender, lo tenés que hacer, porque yo no me merezco esta indignidad. Yo soy Franco Macri, no puedo estar en manos de gente que hasta tiene que bañarme”, suplicó.

“Cuando le volví a decir que no se podía se brotó, como en momentos anteriores, pero le duró muy poco. Habrán sido unos 45 segundos de gritarme y de repente hizo ‘puck’ y se apagó...”, recordó Macri sobre la última conversación con su progenitor.

En otro pasaje de la entrevista, el exmandatario también habló sobre cómo la figura de su padre influyó en su propia manera de relacionarse con sus hijos y explicó que decidió mantener separados la familia y el trabajo.

“Bueno, el primer efecto que tuvo fue que yo agarré a todos mis hijos y les dije: ninguno va a trabajar conmigo”, contó. “Me puse a leer bibliografía y vi que casi nueve de cada diez padres terminan compitiendo con sus hijos, entonces dije: yo no voy a apostar a ser el uno de diez que no lo hace”.

Según detalló, les recomendó formarse en lo que quisieran, pero sin mezclarse en el ámbito laboral familiar: “Les dije: estudien lo que quieran, yo los banco, los ayudo al comienzo, pero cada uno trabaja por su lado. Cuando estemos juntos, estamos juntos por lo afectivo, no por algo que compartamos laboralmente”.