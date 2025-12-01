Se disputaron las finales de las Formativas: Central Córdoba, Unión Santiago y Mitre festejaron en La Banda

El equipo Tricolor sonrió en dos categorías en tanto que el Ferro y el Auri también alzaron el trofeo en el estadio de Sarmiento.

La jornada final del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol dejó emociones fuertes y múltiples campeones. Central Córdoba se quedó con el título en Octava División, mientras que Unión Santiago festejó en Novena y Décima, y Mitre Amarillo se hizo fuerte en la Séptima, en un domingo repleto de intensidad en el Estadio Ciudad de La Banda.

En Octava, Central Córdoba venció 2-1 a Sarmiento en una final vibrante. La gran figura fue el arquero Lucas Scardula, autor de los dos goles ferroviarios, ambos de penal, en una definición que tuvo de todo. Del lado del Profe, Benjamín Lastra descontó y mantuvo el suspenso hasta el final, pero el Ferro terminó aguantando y celebrando.

La Novena ofreció un duelo cerradísimo. Unión Santiago se consagró campeón tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y una ajustada definición desde los penales por 5-4 ante Central Córdoba. El Tricolor mostró temple en los remates finales y terminó levantando un trofeo muy trabajado.

En la Décima, también hubo festejo Tricolor. Unión Santiago derrotó 2-1 a Central Córdoba con goles de Bautista Fernández y Francisco Leonardi, en un choque de ida y vuelta. Juan Cruz Figueroa descontó para el Ferro que tuvo la gran chance de igualarlo desde los doce pasos, pero el arquero Luciano Giménez le contuvo el remate a Castillo, desatando la locura en el banco de Barrio Chino.

En el último duelo de la jornada, Mitre Amarillo se quedó con el compromiso en la tanda de penales, luego de empatar sin goles en los 70 minutos, el Auri venció 4 a 3 a Vélez y gritó campeón.