De la mano de Gabriel Deck, Argentina aplastó a Cuba y confirmó su buen arranque

El alero santiagueño se despachó con 18 puntos en el contundente triunfo del seleccionado nacional por 105-49 en el estadio de Obras rumbo al Mundial 2027.

Hoy 21:57

La Selección argentina de básquetbol logró una victoria contundente por 105-49 sobre Cuba, en el duelo disputado este lunes por la noche en el estadio Obras Sanitarias, correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. Con este resultado, el equipo de Pablo Prigioni cerró de gran manera la primera ventana clasificatoria.

El conjunto nacional, que no había podido presentarse en la primera jornada por un inconveniente con los visados, mostró una enorme superioridad, especialmente en el segundo tiempo. Tras haberse impuesto también como visitante ante Cuba por 80-68, la Albiceleste lidera el Grupo D con cuatro triunfos, igual que Uruguay, pero con mejor diferencia de gol, por delante de Panamá y el elenco caribeño.

Con una actuación muy sólida, Nicolás Brussino se destacó como la figura del encuentro con 13 puntos y 13 rebotes, mientras que Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 unidades. Argentina volverá a jugar el viernes 27 de febrero de 2016, cuando reciba a Uruguay por la tercera fecha.

Dominio total después de un inicio parejo

El primer cuarto tuvo bajo nivel ofensivo de ambos equipos. Argentina abrió el marcador con una penetración de Brussino y encontró fluidez a partir de los rebotes ofensivos y los tiros externos del alero santafesino, que convirtió dos triples. Cuba, afectada por la ausencia del base Karel Guzmán, no anotó en sus primeras ocho posesiones pero logró emparejar el trámite hacia el final del parcial.

En el segundo cuarto, Argentina aceleró y empezó a marcar diferencias. Aprovechó su mayor fortaleza física, las transiciones rápidas y las segundas oportunidades. Aunque el rendimiento en triples era bajo (2 de 18 en la primera mitad), el trabajo del pivote Francisco Caffaro en ambos tableros resultó determinante para estirar la ventaja.

Un tercer cuarto demoledor

El complemento fue el quiebre total: la Selección comenzó el tercer cuarto 41-27 arriba y lo terminó 75-40 tras un parcial de 34-13. Campazzo, Deck, Vildoza y todo el equipo empezaron a sumar, mientras que Cuba pasó más de cinco minutos sin convertir. La diferencia se hizo inalcanzable y el partido quedó prácticamente definido.

Show argentino para cerrar la noche

En el último cuarto, con el encuentro controlado, Argentina bajó el ritmo pero no la intensidad. Movió la pelota con criterio, castigó desde el perímetro y se permitió algunas jugadas espectaculares, como una volcada de espaldas de Gonzalo Corbalán y los triples consecutivos de Juan Bocca y Lee Aaliya, que permitieron superar la barrera de los 100 puntos.

Con una actuación arrolladora, la Selección cerró la ventana con una imagen altamente positiva y mucha confianza para lo que viene. El camino hacia Qatar 2027 empezó con paso firme