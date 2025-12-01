En vivo: Argentina va por otro triunfo ante Cuba para confirmar su buen arranque en las Eliminatorias

Rumbo al Mundial Qatar 2027, el seleccionado argentino sale a escena nuevamente esta tarde, por la segunda fecha de la Zona D.

Hoy 18:15

El seleccionado argentino masculino de básquetbol volverá a presentarse este lunes desde las 19.00 en el estadio de Obras Básket, donde enfrentará nuevamente a Cuba por la segunda fecha de las Eliminatorias Americanas camino al Campeonato Mundial Qatar 2027. La Albiceleste llega con la tranquilidad de haber ganado en el debut, justamente ante el mismo rival y en condición de visitante.

En La Habana, el equipo argentino mostró pasajes de solidez, con Gonzalo Corbalán como máximo anotador gracias a sus 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, y un destacado aporte de Francisco Cáffaro, quien completó una planilla de 18 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Sin embargo, el seleccionado tuvo un déficit evidente en los tiros de larga distancia, con un bajo 17,9% de efectividad (5/28 en triples), un aspecto a corregir para repetir la victoria.

Del lado caribeño, Karel Guzmán fue la figura con 22 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, acompañado por Marcos Chacón (14) y Pedro Bombino, quien aportó 12 puntos y 9 rebotes. Para este segundo duelo, el entrenador Onel Planas contará además con el alero Joan Carlos Gutiérrez Conde, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que le dará mayor rotación y variantes ofensivas a la visita.

Los basquetbolistas de Real Madrid de España, el cordobés Facundo Campazzo y el santiagueño Gabriel Deck, volverán a decir presentes, ahora con algo más de tiempo con sus compañeros, ya que ambos llegaron prácticamente sobre la hora del partido en la capital cubana.

Y también volverá a estar a cargo el entrenador Pablo Prigioni, ausente en La Habana, por cuestiones de visado (reside en Estados Unidos).

La jornada de Eliminatorias se completará con varios encuentros en simultáneo: por el Grupo A, Estados Unidos recibirá a Nicaragua en Atlanta, mientras que República Dominicana hará lo propio ante México. En el Grupo B, Puerto Rico enfrentará a Jamaica en San Juan y Canadá jugará ante Bahamas en Toronto.