Crítica de "Zootopia 2"

Con una cifra estimada de 500 millones de dólares de recaudación a nivel mundial en su primer fin de semana, 'Zootopia 2' es una secuela que mantiene el ingenio y el carisma de Judy y Nick, pero que, sin el factor sorpresa, repite virtudes con encanto mientras recorre una ciudad en expansión.

Cuando la animación que nos llegaba de esa polis llamada Hollywood comenzaba a dar signos de un cansancio acomodaticio, que repetía la misma fórmula una y otra vez, surgió ‘Zootrópolis’. Concebida como un paseo por todo tipo de construcciones arquitectónicas (las diferentes barriadas) y del humor, la película jugaba con las escalas físicas y los contrastes, del de la pareja insólita protagonista, una conejita y un zorro convertidos en (como diría Richard Rush) ‘Una extraña pareja de polis’, a los de las diferentes localizaciones de cada especie animal mamífera.

‘Zoopolis' indagaba y salía inteligentemente triunfante de otra pesquisa policial, asimismo a escala: el tempo del gag como verdadero leit motiv del film, del memorable de los perezosos funcionarios al del contagio aullador de los lobos. Un estudio, un homenaje, en perpetuo movimiento (hasta en los citados perezosos) a los mecanismos de la risa, de la comedia.

‘Zoopolis 2' lo tenía en ese sentido más difícil para no dejarse llevar por los aciertos de su predecesora y repetir el esquema, las ideas, simplemente ampliando el mapa de su fórmula contrastada. En cierta manera eso es lo que le sucede a esta secuela: no hay en ella el factor sorpresa de la primera y sí un incidir en la fauna nueva presentada como si ya nos resultara conocida, y un buscar el chiste perfecto que nos remita a los que ya conocemos.

Por supuesto que los gags y las situaciones cómicas funcionan y cumplen a la perfección pero atrapados en la sensación de estar ante la prórroga de lo que hace unos años resultaba fresco y ahora simplemente (una simplicidad difícil de conseguir, cierto) familiar.

De nuevo una “buddy movie”, ‘Zoopolis 2' no se esconde nunca en el juego que nos propone, y que remite a ‘Zootrópolis': el recorrido, ora irónico, ora simbólico (sí, nuevamente el mensaje sobre la convivencia afable entre las especies está presente) por una ciudad en expansión que resulta decididamente apasionante cuando parece que nos encontramos en la metrópoli de Los Angeles de alguna novela criminal, negra, de James Ellroy (hay un “Zootrópolis Confidential’ en la película que no termina de explotarse como uno querría) aunque al final asume que lo más comercial, lo más ‘Zootrópolis', es el acompañar a Judy y Nick por diversos escenarios a la captura del (nunca y literalmente mejor dicho) escurridizo Gary.

A ratos, ese recorrido se revela alejado del noir urbano, o de la comedia urbana (cuando no ambas: Shane Black y ‘Dos buenos tipos’, o Will Ferrell y Mark Wahlberg en ‘Los otros dos’), para asemejar un videojuego, un Super Mario Bros con animales antropomórficos.

De nuevo asombrosa en su animación y en su diseño de los personajes, alejada del repetitivo look que hasta ha encendido las alarmas en Disney y en Pixar, la película no es tan vanguardista como era su antecesora, y no lo es (en un alarde de sinceridad) de manera consciente, tal como parecen confesar varias secuencias (la irrupción del universo reptil y ofidio en el argumento, que parece que va a ser una réplica del estilo del mítico estudio de animación UPA y termina siendo Nickelodeon), o el gag recurrente (y jungiano) en las apariciones de la terapeuta doctora Fuzzby.

Si algo continúa, no obstante, derrochando “charme” en ‘Zootrópolis 2' es la química entre su pareja protagonista, tan clásica, a veces tal cual (ambos en traje de gala para colarse en la alta sociedad cual Cary Grant y Audrey Hepburn), y a veces de una cinefilia inusitada, pero bienvenida y de ovación: que una cinta de dibujos animados cite a la Barbra Streisand y al George Segal de ‘La gatita y el búho’ (Herbert Ross, 1970), no por nada un título animal, y al sentido del humor de su guionista, Buck ‘El graduado’ Henry, resulta más moderno que el reggaeton.

Judy y Nick (unos David y Maddie bañados por la ‘Luz de luna’) aprenderán a conocerse más todavía en esta continuación. Quizás me habría gustado conocer más a la serpiente Gary, a ese cerdo willferrellyano o la misma ciudad protagonista. Sin embargo, como pasa con los personajes que se hacen entrañables (que lo son, e ingeniosamente divertidos), ahí estaré con ellos, en una tercera entrega, incluso si su escala de humor y de punto en el plano de esta gran ciudad colorista y animada es a gran altura y volátil.