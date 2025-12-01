Lo apuñalaron por la espalda cuando volvía de una carrera cuadrera

Un joven fue atacado por la espalda con un arma blanca y terminó hospitalizado de urgencia; la policía busca al presunto agresor identificado por la víctima.

Hoy 07:45

Un violento episodio dejó a un joven gravemente herido en la madrugada de ayer en la localidad de Quebrachal Oeste, departamento Figueroa. La víctima, identificada como Mauro Daniel Juárez, de 24 años y oriundo de El Pirucho, debió ser trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB) debido a la gravedad de la lesión sufrida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se conoció alrededor de las 2, cuando el Hospital Zonal de Bandera Bajada alertó a la policía por el ingreso de un joven con una herida punzante en la zona lumbar, aparentemente producida con un arma blanca. Al llegar al centro de salud, los uniformados entrevistaron a Juárez, quien, pese a su delicado estado, logró relatar lo sucedido.

Según su testimonio, había asistido horas antes a unas carreras cuadreras en Quebrachal Oeste. Al retirarse del evento y mientras caminaba por un camino vecinal frente a la escuela del lugar, fue interceptado por un sujeto al que identificó como Ponsio Ibáñez. Sin mediar palabra, el agresor lo habría atacado por la espalda con un cuchillo para luego huir.

Malherido y perdiendo abundante sangre, Juárez fue auxiliado por un transeúnte que lo trasladó en su vehículo hasta el hospital y luego se retiró sin dejar datos. Debido a la severidad de la lesión, las autoridades médicas dispusieron su derivación urgente al CISB para estudios y atención de mayor complejidad.

La policía continúa investigando el hecho y trabaja en la ubicación del presunto agresor.